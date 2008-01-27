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    Только 50% пользователей Sports.ru верят в победу «Реала» над «Валенсией». Какую ставку сделаете вы?

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    В центральном матче 21-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» приезжает в гости к «Валенсии».
    Хозяева располагаются в таблице на строчку выше «королевского клуба» и имеют преимущество в 4 очка.

    На этой неделе оба соперника провели свои матчи в Кубке Испании, и если «Валенсия» одержала тяжелую победу над «Алавесом» по итогам двух матчей в серии пенальти, то мадридцы, имея в активе гостевую победу, уступили дома «Леганесу» и покинули турнир.

    На игру в Валенсии Зинедин Зидан однозначно вернёт в состав Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, из-за мелких травм пропустивших проваленный командой кубковый матч с «Леганесом». Но хватит ли этого усиления для положительного результата в ближайшую субботу?

    Учитывая тот факт, что в состав «Реала» возвращаются лидеры, а «Валенсия» в этом сезоне дома имеет десять побед из тринадцати, есть смысл выбрать ставку на тотал.

    В шести из этих тринадцати матчей хозяева забивали своим соперникам по три и более мяча, девять матчей завершились с тоталом больше 2.5. Эта ставка прошла и в последних 4 личных встречах между командами.

    Футбол на стадионе «Месталья» должен получиться зрелищным и результативным!

    Опрос

    «Валенсия» или «Реал»: кто победит в центральном матче 21-го тура Примеры?

    1646 голосов
    • «Валенсия»
      29%
    • Ничья
      15%
    • «Реал»
      56%

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