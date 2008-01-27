Только 50% пользователей Sports.ru верят в победу «Реала» над «Валенсией». Какую ставку сделаете вы?

В центральном матче 21-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» приезжает в гости к «Валенсии».

Хозяева располагаются в таблице на строчку выше «королевского клуба» и имеют преимущество в 4 очка.

На этой неделе оба соперника провели свои матчи в Кубке Испании, и если «Валенсия» одержала тяжелую победу над «Алавесом» по итогам двух матчей в серии пенальти, то мадридцы, имея в активе гостевую победу, уступили дома «Леганесу» и покинули турнир.

На игру в Валенсии Зинедин Зидан однозначно вернёт в состав Криштиану Роналду и Гарета Бэйла, из-за мелких травм пропустивших проваленный командой кубковый матч с «Леганесом». Но хватит ли этого усиления для положительного результата в ближайшую субботу?

Учитывая тот факт, что в состав «Реала» возвращаются лидеры, а «Валенсия» в этом сезоне дома имеет десять побед из тринадцати, есть смысл выбрать ставку на тотал.

В шести из этих тринадцати матчей хозяева забивали своим соперникам по три и более мяча, девять матчей завершились с тоталом больше 2.5. Эта ставка прошла и в последних 4 личных встречах между командами.



Футбол на стадионе «Месталья» должен получиться зрелищным и результативным!