Чемпион России по FIFA 18: «Анжи» поступил некрасиво, присвоив мою победу»

Хан «hantigr_4» Балабеков, ставший чемпионом России по FIFA 18, обвинил ФК «Анжи» в присвоении его победы на турнире.

Вчера в Москве завершился первый чемпионат России по киберфутболу, в финале которого Балабеков обыграл Аслана «Unezh» Унежева со счетом 3:0. Сегодня в официальной группе «Анжи» ВКонтакте появилась новость, в которой победитель был объявлен представителем дагестанского клуба.

Балабеков в комментариях опроверг эту информацию: «Вам самим-то не стыдно? Какой Анжи? В чем мне Анжи помог, чтоб я этот титул выиграл? Тогда можно сказать, что турнир выиграл Тоша Орлов, он мне помог столько, сколько вам и не снилось, мне переписки показать, где я не игрок Анжи? Или показать, где я задал вопрос, буду ли я игроком, на который мне не ответили?

В 1/16 вы пишете, что ваш игрок играет с Арухито, а про меня ни слова, а спустя пару часов, когда я вышел в полуфинал, вы уже Панарина называете вторым игроком и радуетесь тому, что АНЖИ, не я, а АНЖИ вышел в полуфинал. Будет видео, уж очень некрасиво клуб поступил, реклама на это видео тоже будет стоящая».

Свое выступление в футболке клуба игрок объяснил тем, что живет в Дагестане и является болельщиком команды.

Hantigr_4 – чемпион России по FIFA 18