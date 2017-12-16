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    Жозе Моуринью: «Если будут предлагать хорошую цену, мы рассмотрим предложения по Мхитаряну и Шоу»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия возможные трансферы Морган Шнайдерлин Генрих Мхитарян Мемфис Депай Люк Шоу

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что полузащитник Генрих Мхитарян и защитник Люк Шоу могут покинуть команду.

    «Если будут предлагать хорошую цену, то мы рассмотрим предложения. Таков мой тренерский подход, когда клуб мне что-то советует по поводу продажи игроков.

    У каждого игрока есть своя цена. Если игрок чем-то недоволен, и за него предлагают хорошие деньги, то, как это было в случаях с Депаем и Шнайдерлином, я не могу ответить отказать», – сказал Моуринью.

    У Мхитаряна проблемы с Моуринью. Кажется, он уедет из «МЮ»

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