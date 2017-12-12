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    Луи ван Гал: «МЮ» под руководством Моуринью показывает более скучный футбол»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Луи ван Гал Манчестер Сити премьер-лига Англия

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал поделился мнением об игре команды под руководством Жозе Моуринью.

    «Если вы спросите меня о работе в «МЮ», то я скажу, что это был мой лучший год с учетом того, в каких условиях приходилось работать. Команда играла в хороший футбол. Но такой стиль игры не очень любят в Англии.

    При этом сейчас никто не критикует Моуринью, хотя его футбол намного более скучный, чем «МЮ» показывал при мне.

    Я предпочту стиль «Манчестер Сити» игре «Манчестер Юнайтед». В клубе должны быть качественные игроки. Очевидно, что у «Сити» собрана лучшая команда.

    Сейчас «МЮ» играет от обороны, при мне мы играли в атакующий футбол. Доказательством этого является то, что соперники всегда парковали автобус у своей штрафной. Теперь им не приходится это делать, потому что Моуринью играет в оборонительный футбол», — сказал ван Гал.

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