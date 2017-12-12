Луи ван Гал: «МЮ» под руководством Моуринью показывает более скучный футбол»

Бывший главный тренер Луи ван Гал поделился мнением об игре команды под руководством .

«Если вы спросите меня о работе в «МЮ», то я скажу, что это был мой лучший год с учетом того, в каких условиях приходилось работать. Команда играла в хороший футбол. Но такой стиль игры не очень любят в Англии.

При этом сейчас никто не критикует Моуринью, хотя его футбол намного более скучный, чем «МЮ» показывал при мне.

Я предпочту стиль игре «Манчестер Юнайтед». В клубе должны быть качественные игроки. Очевидно, что у «Сити» собрана лучшая команда.

Сейчас «МЮ» играет от обороны, при мне мы играли в атакующий футбол. Доказательством этого является то, что соперники всегда парковали автобус у своей штрафной. Теперь им не приходится это делать, потому что Моуринью играет в оборонительный футбол», — сказал ван Гал.