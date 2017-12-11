Петер Бос возглавил «Кельн»
Голландский специалист Петер Бос назначен главным тренером «Кельна».
Бос сменил на этом посту Петера Штегера, который, в свою очередь, стал главным тренером дортмундской «Боруссии».
Напомним, что 54-летний Бос был уволен из «Боруссии» несколько дней назад.
После 18 матчей бундеслиги «Кельн» не одержал ни одной победы и занимает последнее место в турнирной таблице.
Первый матч под руководством Боса «Кельн» проведет против «Баварии».
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