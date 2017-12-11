Петер Бос возглавил «Кельн»

Голландский специалист Петер Бос назначен главным тренером .

Бос сменил на этом посту Петера Штегера, который, в свою очередь, стал главным тренером дортмундской .

Напомним, что 54-летний Бос был уволен из «Боруссии» несколько дней назад.

После 18 матчей бундеслиги «Кельн» не одержал ни одной победы и занимает последнее место в турнирной таблице.

Первый матч под руководством Боса «Кельн» проведет против «Баварии».