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    Петер Бос возглавил «Кельн»

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Кельн Петер Бос Петер Штегер

    Голландский специалист Петер Бос назначен главным тренером «Кельна».

    Бос сменил на этом посту Петера Штегера, который, в свою очередь, стал главным тренером дортмундской «Боруссии».

    Напомним, что 54-летний Бос был уволен из «Боруссии» несколько дней назад.

    После 18 матчей бундеслиги «Кельн» не одержал ни одной победы и занимает последнее место в турнирной таблице.

    Первый матч под руководством Боса «Кельн» проведет против «Баварии».

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