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    Ибрагимович о «Ман Сити»: «Я старше, завоевал больше трофеев, и у меня больше фанатов»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оценил историю «Манчестер Сити».

    «Златан больше, чем «Манчестер Сити». Я старше, завоевал больше трофеев и у меня больше фанатов.

    Встречался со многими фанами «Сити», но после встречи со мной они стали поклонниками «Юнайтед», – сказал швед.

    Матч «МЮ» – «Ман Сити» должен состояться в воскресенье, 10 декабря. Начало – в 19.30 по московскому времени.

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