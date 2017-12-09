Ибрагимович о «Ман Сити»: «Я старше, завоевал больше трофеев, и у меня больше фанатов»

Форвард Златан Ибрагимович оценил историю «Манчестер Сити».

«Златан больше, чем «Манчестер Сити». Я старше, завоевал больше трофеев и у меня больше фанатов.

Встречался со многими фанами «Сити», но после встречи со мной они стали поклонниками «Юнайтед», – сказал швед.

Матч «МЮ» – должен состояться в воскресенье, 10 декабря. Начало – в 19.30 по московскому времени.