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    «ПСЖ» установил рекорд ЛЧ. Чем ответят другие клубы?

    Теги ЦСКА Бавария ПСЖ Игорь Акинфеев Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Жозе Моуринью Юпп Хайнкес Лига чемпионов Эрик Кантона Неймар fantasy Ромелу Лукаку Kixx

    The Cha-a-ampions! Развязка группового этапа Лиги чемпионов все ближе. Ежедневный фэнтези Kixx проводит лиги по самым мощным и важным матчам. Погнали!

    «БАВАРИЯ» – «ПСЖ»

    Разгром в первом матче от «ПСЖ» стоил Карло Анчелотти работы. Пришел Юпп Хайнкес, и все встало на свои места – всего 1 поражение в 11 матчах во всех турнирах. 

    Вот что говорит сам Хайнкес о своем возвращении: «Жена и дочь сказали мне, что я должен вернуться в «Баварию». Моя собака тоже гавкнула дважды».

    Кажется, после таких слов в этом матче можно сделать выбор в пользу игроков «Баварии». Если бы не одно но...

    В прошлом матче «ПСЖ» установил рекорд Лиги чемпионов по количеству голов на групповой стадии – 24 забитых мяча и всего 1 пропущенный. 

    Далеко не всех впечатляют результаты парижан: 

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    «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» – ЦСКА

    Москвичам надо совершить чудо, чтобы выйти в плей-офф. В прошлом матче Игорь Акинфеев прервал свою рекордную «несухую» серию и сегодня будет стараться добыть для своего клуба как минимум ничью.   

    Для поклонников ЦСКА есть еще один повод для оптимизма. Главный нападающий «МЮ», похоже, разучился забивать – у Лукаку 1 гол в восьми матчах АПЛ и 0 голов в последних трех матчах ЛЧ. 

    Как говорит Моуринью, всему виной плохие бутсы и недостаток денег:

    Златан вернулся, но пока что выходит только на замену и еще не забивал. Мы советуем в этом матче взять в команду лишнего полузащитника вместо нападающего.

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