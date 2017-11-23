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    Sports.ru

    Лучший способ следить за матчами ЛЕ – приложение «Лига Европы+» от Sports.ru

    Теги Локомотив Зенит Марсель Лига Европы Црвена Звезда Копенгаген Арсенал БАТЭ Вардар Sports.ru Кельн мобильные приложения

    Сегодня пройдут матчи Лиги Европы: «Локомотив» – «Копенгаген», «БАТЭ» – «Црвена Звезда», «Зенит» – «Вардар» и др.

    Лучший способ следить за этими и другими матчами турнира — приложение «Лига Европы+» от Sports.ru

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    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛИГА ЕВРОПЫ+» НА iPHONE/iPAD

    С приложением «Лига Европы+» вы получаете:

    – Бесплатное видео всех голов и опасных моментов матчей игрового дня.

    – Возможность добавить любимый клуб в избранное и следить за его результатами и статистикой в отдельной вкладке.

    – Новостную ленту всего турнира, эксклюзивные материалы, блоги, интервью с игроками, мнения и инсайды экспертов.

    – Гибко настраиваемые push-уведомления о голах и результатах команд.

    – Самую полную статистику  по отдельным игрокам и командам.

    – Турнирное положение команд, список бомбардиров, ассистентов и самых грубых игроков.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛИГА ЕВРОПЫ+» НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛИГА ЕВРОПЫ+» НА iPHONE/iPAD

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