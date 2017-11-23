Лучший способ следить за матчами ЛЕ – приложение «Лига Европы+» от Sports.ru
Сегодня пройдут матчи Лиги Европы: «Локомотив» – «Копенгаген», «БАТЭ» – «Црвена Звезда», «Зенит» – «Вардар» и др.
Лучший способ следить за этими и другими матчами турнира — приложение «Лига Европы+» от Sports.ru
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С приложением «Лига Европы+» вы получаете:
– Бесплатное видео всех голов и опасных моментов матчей игрового дня.
– Возможность добавить любимый клуб в избранное и следить за его результатами и статистикой в отдельной вкладке.
– Новостную ленту всего турнира, эксклюзивные материалы, блоги, интервью с игроками, мнения и инсайды экспертов.
– Гибко настраиваемые push-уведомления о голах и результатах команд.
– Самую полную статистику по отдельным игрокам и командам.
– Турнирное положение команд, список бомбардиров, ассистентов и самых грубых игроков.
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.
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