Вакансия на Sports.ru: ведущий дизайнер сайта и мобильных приложений

Lead UI/UX designer будет заниматься проектированием и дизайном интерфейсов новых и существующих мобильных приложений для iOS и Android, разрабатывать дизайн веб-версий этих продуктов (мобильных и десктоп), создавать макеты и графические элементы для разрабатываемых продуктов.

Кроме того, предстоит выстраивать процессы отдела и управлять командой.



Идеальный кандидат следит за трендами в дизайне и интерфейсах, в курсе существующих технологий, контролирует результат на всех стадиях разработки продукта и коммуницирует внутри команды. Может быть одновременно вдохновителем, помощником и критиком. Ваше портфолио не стыдно показывать, а самое главное — не стыдно смотреть.

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Ждем ваше портфолио и резюме на почту jobs@sports.ru