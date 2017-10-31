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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Вакансия на Sports.ru: ведущий дизайнер сайта и мобильных приложений

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Бавария Манчестер Юнайтед Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов КХЛ

    Lead UI/UX designer будет заниматься проектированием и дизайном интерфейсов новых и существующих мобильных приложений для iOS и Android, разрабатывать дизайн веб-версий этих продуктов (мобильных и десктоп), создавать макеты и графические элементы для разрабатываемых продуктов.

    Кроме того, предстоит выстраивать процессы отдела и управлять командой.

    Идеальный кандидат следит за трендами в дизайне и интерфейсах, в курсе существующих технологий, контролирует результат на всех стадиях разработки продукта и коммуницирует внутри команды. Может быть одновременно вдохновителем, помощником и критиком. Ваше портфолио не стыдно показывать, а самое главное — не стыдно смотреть.

    Подробнее о вакансии читайте здесь

    Ждем ваше портфолио и резюме на почту jobs@sports.ru

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