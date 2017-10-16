Неймару запретили меняться предметами в Steam

Steam убрал для аккаунта Неймара возможность обмениваться предметами с другими аккаунтами.

Нападающий «ПСЖ» в своих инстаграм сторис рассказал, что Steam заподозрил его в мошенничестве и наложил блокировку. Техподдержка ответила Неймару, что у него обнаружили подозрительную покупку и предложила просмотреть список недавних приобретений. Футболист заявил, что совершил операцию сам, и попросил снять ограничение, но уже два дня не может получить ответ.

Стоит отметить, что сотрудники Valve не могут снять ограничение вне зависимости от причин, по которым его наложили.

Неймар активно интересуется и играет в CS:GO. В декабре он встретился с игроками знаменитой бразильской команды SK Gaming, а в марте 2017 года изобразил бросок ослепляющей гранаты, когда праздновал гол в ворота Уругвая.

Неймар поиграл в CS с игроками из SK Gaming