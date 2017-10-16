Александр Жуков: «Никогда не поверю в то, что вместо настоящего футбола будет компьютерный»

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о конкуренции между киберспортом и обычным спортом.

«Конкуренция [между классическим спортом и киберспортом] существует, но я никогда не поверю в то, что вместо настоящего футбола будет компьютерный. Вместе – обязательно, ведь если не будет героев в реальном футболе, то не будет героев и в компьютерном. Компьютерные Лионель Месси и Криштиану Роналду появились именно благодаря реальным футболистам.

Не может быть такого, чтобы футбол исчез и все игроки придумываются в виртуальной реальности. Я не верю, что физическая активность человека полностью будет заменена компьютером», – отметил Жуков.