Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    💰 Конкурс от Sports.ru: сделайте бесплатный прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» и выиграйте 3000 рублей!

    Теги Барселона Атлетико примера Испания ставки на спорт ставки на футбол

    Sports.ru объявляет о старте конкурса прогнозов на матч «Атлетико» «Барселона»!

    Чтобы получить бесплатный приз 3000 рублей, сделайте прогноз на матч «красно-белых» в сообществе о ставках Betting Insider в социальной сети «ВКонтакте». 

    Победитель конкурса получит 3000 рублей от партнера Sports.ru.

    👉 СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться