💰 Конкурс от Sports.ru: сделайте бесплатный прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» и выиграйте 3000 рублей!
Sports.ru объявляет о старте конкурса прогнозов на матч «Атлетико» — «Барселона»!
Чтобы получить бесплатный приз 3000 рублей, сделайте прогноз на матч «красно-белых» в сообществе о ставках Betting Insider в социальной сети «ВКонтакте».
Победитель конкурса получит 3000 рублей от партнера Sports.ru.
👉 СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.