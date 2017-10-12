Sports.ru объявляет о старте конкурса прогнозов на матч «Атлетико» — «Барселона»!

Чтобы получить бесплатный приз 3000 рублей, сделайте прогноз на матч «красно-белых» в сообществе о ставках Betting Insider в социальной сети «ВКонтакте».

Победитель конкурса получит 3000 рублей от партнера Sports.ru.

👉 СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ