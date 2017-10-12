Рейтинг букмекерских контор Sports.ru обновился: теперь в нем значится БК «Бинго-Бум».

«Бинго-Бум» получил отличную оценку (4,5 звезды) за хорошую лайв-роспись и удобство игры на десктопе и мобильных устройствах. Также этот букмекер выделяется самым большим бонусом (до 50 тысяч рублей на первый депозит) и наличием азартных игр.

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Букмекерская контора Бинго-Бум: отзывы реальных игроков, рейтинг, линия, лайв