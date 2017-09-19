Букмекеры: помешать «Ювентусу» в борьбе за скудетто может только «Наполи»

В чемпионате Италии настаёт пора 5-го тура. После четырёх сыгранных матчей лидирует «Наполи», который имеет такое же количество очков, как и «Ювентус» с «Интером» (12), а вот «Рома», финишировавшая в прошлом сезоне на втором месте, пока лишь девятая. Возможно, этим и обусловлен коэффициент 16.00 на завоевание римлянами скудетто.

Фаворитом остаётся «Ювентус», на победу которого в текущем сезоне коэффициент 1.62. Далее следует «Наполи» – 3.46 и «Интер» – 8.90.

Нельзя не отметить, что на «Милан», который здорово усилился во время летнего трансферного окна, букмекеры предлагают коэффициент 11.50.

Самые мизерные шансы у «Болоньи», «СПАЛ», «Дженоа», «Кальяри», «Удинезе», «Сассуоло», «Кьево», «Вероны», «Кротоне» и «Беневенто». Коэффициент на них составляет 1000.