Букмекерская контора ФОНБЕТ поделилась распределением ставок на матч английской премьер-лиги «Челси» — «Арсенал».

Хозяева считаются фаворитами встречи: коэффициент 1.75 на победу «синих» против 4.35 на «канониров». 87% ставок приходятся на успех хозяев, 3% — на ничью и только 10% верят в «Арсенал».

На тотал больше 2,5 голов поставили 98% игроков, только 2% верят в «низ».

Самой популярной ставкой является победа «Челси»: на нее пришлось 53% всех поставленных на матч денег. На тотал больше 2,5 голов приходится 16%, на 1Х — 15%.

А какую ставку на матч «Челси» — «Арсенал» сделаете вы?

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