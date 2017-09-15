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    ⚽️ «Челси» — «Арсенал»: 87% ставок идут на победу хозяев

    Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал ставки на спорт ставки на футбол Фонбет

    Букмекерская контора ФОНБЕТ поделилась распределением ставок на матч английской премьер-лиги «Челси» — «Арсенал».

    Хозяева считаются фаворитами встречи: коэффициент 1.75 на победу «синих» против 4.35 на «канониров». 87% ставок приходятся на успех хозяев, 3% — на ничью и только 10% верят в «Арсенал». 

    На тотал больше 2,5 голов поставили 98% игроков, только 2% верят в «низ». 

    Самой популярной ставкой является победа «Челси»: на нее пришлось 53% всех поставленных на матч денег. На тотал больше 2,5 голов приходится 16%, на 1Х — 15%.

    А какую ставку на матч «Челси» — «Арсенал» сделаете вы?

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