Промес, Иванович и Чорлука – лучшие игроки РФПЛ в FIFA 18
EA Sports представила рейтинг лучших игроков РФПЛ в FIFA 18.
1. Куинси Промес («Спартак») – 82
2. Бранислав Иванович («Зенит») – 82
3. Ведран Чорлука («Локомотив») – 82
4. Марио Фернандес (ЦСКА) – 81
5. Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 80
6. Федор Смолов («Краснодар») – 80
7. Олег Шатов («Зенит») – 80
8. Доминико Кришито («Зенит») – 80
9. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 80
10. Игорь Смольников («Зенит») – 80
Криштиану Роналду (94), Лионель Месси (93) и Неймар (92) получили самый высокий рейтинг в игре.
FIFA 18 появится в продаже 29 сентября.
Роналду в FIFA 18 дали огромный рейтинг за дриблинг. Это бред
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