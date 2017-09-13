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    Промес, Иванович и Чорлука – лучшие игроки РФПЛ в FIFA 18

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Федор Смолов Бранислав Иванович Доменико Кришито Ведран Чорлука Игорь Смольников Алан Дзагоев Олег Шатов Мануэл Фернандеш Краснодар Марио Фернандес Куинси Промес FIFA

    EA Sports представила рейтинг лучших игроков РФПЛ в FIFA 18.

    1. Куинси Промес («Спартак») – 82

    2. Бранислав Иванович («Зенит») – 82

    3. Ведран Чорлука («Локомотив») – 82

    4. Марио Фернандес (ЦСКА) – 81

    5. Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 80

    6. Федор Смолов («Краснодар») – 80

    7. Олег Шатов («Зенит») – 80  

    8. Доминико Кришито («Зенит») – 80

    9. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 80

    10. Игорь Смольников («Зенит») – 80

    Криштиану Роналду (94), Лионель Месси (93) и Неймар (92) получили самый высокий рейтинг в игре.

    FIFA 18 появится в продаже 29 сентября.

    Роналду в FIFA 18 дали огромный рейтинг за дриблинг. Это бред

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