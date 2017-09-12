сегодня, 12:50 🏆 Сможет ли ЦСКА выстоять в Португалии? Лучшие прогнозы блогеров Sports.ru на Лигу чемпионов Теги Спартак Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Монако Рома Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Селтик Шахтер Порту Спортинг Фейеноорд Ювентус Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Севилья Атлетико Андерлехт Базель Бешикташ Лига чемпионов Лига Европы Марибор Наполи Олимпиакос АПОЭЛ Тоттенхэм Карабах ставки на спорт РБ Лейпциг ставки на футбол Лучшие прогнозы от блогеров Sports.ru — в нашем ставочном разделе! ПОЛУЧИТЬ ПРОГНОЗЫ БЕСПЛАТНО