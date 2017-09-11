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    Роналду – лучший игрок в FIFA 18, Месси и Неймар – в тройке

    Теги Бавария ПСЖ Мануэль Нойер Криштиану Роналду Челси Ювентус Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос Гонсало Игуаин Луис Суарес Тони Кроос Неймар Эден Азар Роберт Левандовски FIFA

    EA Sports представила рейтинг 100 лучших игроков в FIFA 18.

    1. Криштиану Роналду («Реал») – 94

    2. Лионель Месси («Барселона») – 93

    3. Неймар («ПСЖ») – 92

    4. Луис Суарес («Барселона») – 92

    5. Мануэль Нойер («Бавария») – 92

    6. Роберт Левандовски («Бавария») – 91

    7. Серхио Рамос («Реал») – 90

    8. Эден Азар («Челси») – 90

    9. Тони Кроос («Реал») – 90

    10. Гонсало Игуаин («Ювентус») – 90

    Роналду в FIFA 18 дали огромный рейтинг за дриблинг. Это бред

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