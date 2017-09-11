ЦСКА андердог в первом матче Лиги чемпионов, «Спартак» — фаворит

Российские клубы готовятся к старту на групповом этапе Лиги чемпионов. 12 сентября ЦСКА в Лиссабоне сыграет против «Бенфики», а 13 сентября «Спартак» в Словении встретится с «Марибором».

ЦСКА по мнению букмекеров является аутсайдером в своей паре. 1xBet предлагает на победу «армейцев» сумасшедший коэффициент – 5, в то время как на «Бенфику» 1.69. Ничья котируется как 3.96.

Нельзя не отметить, что букмекеры не ждут результативный матч, предлагая на тотал больше (2.5) коэффициент 2.21, а на меньше 1.76.

Не ждут результативности и в противостоянии «Марибор» – «Спартак». Тотал больше (2.5) – 2.24! При этом красно-белые — фавориты.

На победу «Спартака» 1xСтавка предлагает коэффициент 1.92, а на «Марибор» – 4.40. Ничья котируется как 3.72.

«Бенфика» и ЦСКА ранее встречались дважды. В 2005 году «армейцы» выиграли в Москве – 2:0, а на выезде сыграли вничью (1:1).