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    ⚽️ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: 98% ставок идут на тотал больше 2,5 голов

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия ставки на спорт ставки на футбол

    Букмекерская контора ФОНБЕТ поделилась распределением ставок на матч английской премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

    Среди исходов 64% ставок было принято на победу хоязев, 30% — на гостей.  Хотя «Манчестер Сити» и лидирует по числу ставок, самые крупные из них были сделаны на «Ливерпуль», что объясняется привлекательным коэффициентом (4.25).

    98% игроков выбрали тотал больше 2,5 голов и только 2% — меньше. В топ-5 популярных выборов также входят прогнозы на «обе забьют», «Манчестер Сити не проиграет», и тотал больше 1,5 голов.

    Победа «Манчестер Сити» оценивается в 1.80, ничья — в 3.80, победа «Ливерпуля» — в 4.25.

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