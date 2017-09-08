Букмекерская контора ФОНБЕТ поделилась распределением ставок на матч английской премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Среди исходов 64% ставок было принято на победу хоязев, 30% — на гостей. Хотя «Манчестер Сити» и лидирует по числу ставок, самые крупные из них были сделаны на «Ливерпуль», что объясняется привлекательным коэффициентом (4.25).

98% игроков выбрали тотал больше 2,5 голов и только 2% — меньше. В топ-5 популярных выборов также входят прогнозы на «обе забьют», «Манчестер Сити не проиграет», и тотал больше 1,5 голов.

Победа «Манчестер Сити» оценивается в 1.80, ничья — в 3.80, победа «Ливерпуля» — в 4.25.