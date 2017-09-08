Мбаппе о переговорах с Венгером: «Он сравнивал меня с Пеле»

Новичок «ПСЖ» форвард Килиан Мбаппе подтвердил информацию о том, что минувшим летом главный тренер Арсен Венгер пытался приобрести его у «Монако».

«Да, я встречался с Венгером. Он великий тренер, у него прекрасная репутация во Франции, он знает, как работать с молодыми игроками.

Он сравнивал меня с Пеле, королем футбола – это просто невероятно!» – сказал Мбаппе.

В июне Венгер более 3 часов уговаривал Мбаппе перейти в «Арсенал»