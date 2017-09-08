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    Мбаппе о переговорах с Венгером: «Он сравнивал меня с Пеле»

    Теги ПСЖ Арсен Венгер премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Пеле Килиан Мбаппе

    Новичок «ПСЖ» форвард Килиан Мбаппе подтвердил информацию о том, что минувшим летом главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер пытался приобрести его у «Монако».

    «Да, я встречался с Венгером. Он великий тренер, у него прекрасная репутация во Франции, он знает, как работать с молодыми игроками.

    Он сравнивал меня с Пеле, королем футбола – это просто невероятно!» – сказал Мбаппе.

    В июне Венгер более 3 часов уговаривал Мбаппе перейти в «Арсенал»

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    • Дембеле в "Барсу"
      6%
    • Лукаку в "МЮ"
      17%
    • Мората в "Челси"
      11%
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