Букмекеры принимают ставки на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России. Несмотря на то, что квалификация ещё не завершена, фаворит уже определен.

Букмекерская контора 1xСтавка считает главным претендентом на завоевание мирового кубка Германию. На победу немцев можно поставить с коэффициентом 6.00. Далее следуют Франция и Бразилия, причём в данном случае шансы равные – по 7.00.

В то, что мировое первенство выиграют действующие чемпионы Европы португальцы букмекеры не особо верят. На победу Португалии можно поставить с коэффициентом 21.

При этом шансы сборной России (коэффициент 29) выше, чем у Уругвая (30), Хорватии (40) или Польши (80). Ещё больше коэффициентов вы сможете найти, пройдя по ссылке.

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