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    Германия — фаворит ЧМ-2018 по версии букмекеров

    Теги сборная Португалии сборная Бразилии сборная Германии сборная Франции сборная России сборная Польши сборная Хорватии сборная Уругвая ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018

    Букмекеры принимают ставки на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России. Несмотря на то, что квалификация ещё не завершена, фаворит уже определен.

    Букмекерская контора 1xСтавка считает главным претендентом на завоевание мирового кубка Германию. На победу немцев можно поставить с коэффициентом 6.00. Далее следуют Франция и Бразилия, причём в данном случае шансы равные – по 7.00.

    В то, что мировое первенство выиграют действующие чемпионы Европы португальцы букмекеры не особо верят. На победу Португалии можно поставить с коэффициентом 21.

    При этом шансы сборной России (коэффициент 29) выше, чем у Уругвая (30), Хорватии (40) или Польши (80). Ещё больше коэффициентов вы сможете найти, пройдя по ссылке.

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