«Локомотив» заведет киберспортивную команду

Футбольный клуб «Локомотив» откроет киберспортивное подразделение Loko E-sports совместно с организацией М19.

Презентация нового клуба состоится 23 августа в 12:00 на «РЖД Арене». На ней будут представлены совместные проекты клубов.

На презентацию приглашены блогер Loko E-sports Team STAVR, ведущие игроки М19 – Глеб «Funn1k» Липатников (Dota 2), Павел «Картошечка» Павленко (Hearthstone) и Кирилл «Likkrit» Малофеев (League of Legends).

M19 – одна из крупнейших киберспортивных организаций в СНГ. Состав М19 по Dota 2 пробился в топ-4 отбора на чемпионат мира, состав по LoL вышел в плей-офф Континентальной лиги.

Ранее киберспортивные команды заводили также «Анжи» (была закрыта через полгода) и «Спартак» (состав по CS:GO пока не добился значимых результатов).