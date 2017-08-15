Дудь о словах Черданцева: «Какая разница, о чем их спрашивать?» – замечательный подход!»
Главный редактор Sports.ru Юрий Дудь отреагировал на пост Георгия Черданцева о передаче «После футбола».
«Какая по большому счету разница, о чем их спрашивать?» – замечательный подход к ремеслу!» – написал Дудь.
Черданцев в посте так описал свой подход к эфиру с участием тренеров «Тосно» Дмитрия Парфенова и Владимира Бесчастных: «Какая по большому счету разница, о чем их спрашивать? Сам факт их прихода в обзорную (не аналитическую и не «Пусть говорят» формата) программу это хорошо. Это уважение к каналу и к производителям программы».
Черданцев ответил Дудю: «Моя передача приносит прибыль «Матч ТВ», иначе бы ее закрыли»
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