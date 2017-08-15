Дудь о словах Черданцева: «Какая разница, о чем их спрашивать?» – замечательный подход!»

Главный редактор Sports.ru отреагировал на пост Георгия Черданцева о передаче «После футбола».

«Какая по большому счету разница, о чем их спрашивать?» – замечательный подход к ремеслу!» – написал Дудь.

Черданцев в посте так описал свой подход к эфиру с участием тренеров «Тосно» Дмитрия Парфенова и Владимира Бесчастных: «Какая по большому счету разница, о чем их спрашивать? Сам факт их прихода в обзорную (не аналитическую и не «Пусть говорят» формата) программу это хорошо. Это уважение к каналу и к производителям программы».

Черданцев ответил Дудю: «Моя передача приносит прибыль «Матч ТВ», иначе бы ее закрыли»

«Матч ТВ», у вас воруют, а вам все равно