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    Букмекеры: «Халл» финиширует в середине таблицы

    Теги Леонид Слуцкий Халл ставки на спорт Д2 Англия ставки на футбол

    Букмекерская контора 1xbet опубликовала коэффициенты на победителя английского чемпионшипа.

    Букмекеры считают, что «Халл Сити» Леонида Слуцкого закончит сезон в середине таблицы: по коэффициентам «тигры» идут десятыми, на их победу в лиге можно поставить за 19.00. Коэффициент 3.00 выставлен на то, что «Халл» попадет в первой шестерке.

    Фаворитами сезона считаются «Мидлсбро» (коэффициент 7.00 на победу), «Астон Вилла» (8.00) и «Фулхэм» (9.50).

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