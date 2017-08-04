Букмекерская контора 1xbet опубликовала коэффициенты на победителя английского чемпионшипа.

Букмекеры считают, что «Халл Сити» Леонида Слуцкого закончит сезон в середине таблицы: по коэффициентам «тигры» идут десятыми, на их победу в лиге можно поставить за 19.00. Коэффициент 3.00 выставлен на то, что «Халл» попадет в первой шестерке.

Фаворитами сезона считаются «Мидлсбро» (коэффициент 7.00 на победу), «Астон Вилла» (8.00) и «Фулхэм» (9.50).

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