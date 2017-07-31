Кто поможет «Спартаку» одержать первую победу, а «Краснодару» выиграть три матча подряд?

В новом сезоне РФПЛ «Спартак» сыграл вничью два матча и сегодня постарается одержать первую победу. Попробуйте и вы со своей командой.

Если ваши симпатии на стороне «Краснодара», то у вас есть шанс ощутить вкус победы в третьем матче подряд.

Все очень просто – вы собираете команду из реальных футболистов. Нужно угадать защитников и вратаря, чья команда сыграет на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами — и при этом не будут удалены с поля.

Вместе с Kixx можно почувствовать себя не только настоящим футбольным тренером, но и обыграть других болельщиков.

Что нужно сделать?

Регистрируйтесь и вступайте в лиги по отдельным матчам или целым турам различных чемпионатов. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.

Вы с нами?

СОБРАТЬ КОМАНДУ!