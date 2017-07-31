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    Кто поможет «Спартаку» одержать первую победу, а «Краснодару» выиграть три матча подряд?

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Краснодар fantasy Kixx

    В новом сезоне РФПЛ «Спартак» сыграл вничью два матча и сегодня постарается одержать первую победу. Попробуйте и вы со своей командой. 

    Если ваши симпатии на стороне «Краснодара», то у вас есть шанс ощутить вкус победы в третьем матче подряд.

    Все очень просто – вы собираете команду из реальных футболистов. Нужно угадать защитников и вратаря, чья команда сыграет на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами — и при этом не будут удалены с поля. 

    Вместе с Kixx можно почувствовать себя не только настоящим футбольным тренером, но и обыграть других болельщиков. 

    Что нужно сделать? 

    Регистрируйтесь и вступайте в лиги по отдельным матчам или целым турам различных чемпионатов. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.

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