Кто поможет «Спартаку» одержать первую победу, а «Краснодару» выиграть три матча подряд?
В новом сезоне РФПЛ «Спартак» сыграл вничью два матча и сегодня постарается одержать первую победу. Попробуйте и вы со своей командой.
Если ваши симпатии на стороне «Краснодара», то у вас есть шанс ощутить вкус победы в третьем матче подряд.
Все очень просто – вы собираете команду из реальных футболистов. Нужно угадать защитников и вратаря, чья команда сыграет на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами — и при этом не будут удалены с поля.
Вместе с Kixx можно почувствовать себя не только настоящим футбольным тренером, но и обыграть других болельщиков.
Что нужно сделать?
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