Победы наших клубов в квалификации ЛЕ, умер Валерий Маслов, «Ливерпуль» хочет 150 млн за Коутиньо и другие новости

1. Российские клубы достойно начали квалификацию Лиги Европы. «Зенит» обыграл израильский клуб «Бней-Иегуда», «Краснодар» – «Люнгбю». Победный гол «Краснодара» забил 17-летний воспитанник клуба Сулейманов.

2. Умер легендарный полузащитник «Динамо» Валерий Маслов. Ему было 77.

3. «Ливерпуль» не собирается продавать Коутиньо дешевле, чем за 150 млн евро.

4. Андрей Марков ушел из «Монреаля» и, скорее всего, продолжит карьеру в «Ак Барсе».

5. «Спартак» включился в борьбу за хавбека «Ювентуса» Ринкона.

6. Руководство «Кливленда» не может связаться с Кайри Ирвингом, ранее потребовавшим обмена.

7. «Милан» и «Эвертон» одержали победы в квалификации Лиги Европы.

8. Сергей Фурсенко заявил, что Йоан Молло будет наказан за неприличный жест в адрес болельщиков «Зенита-2», оскорблявших полузащитника во время матча.

9. «Интер» обыграл «Баварию» в рамках International Champions Cup. Дубль сделал Эдер.

10. Болельщикам «Зенита» продали абонементы на места, которых нет на арене «Санкт-Петербург».

11. Мэрия Волгограда опровергла информацию о вырубке городского парка к ЧМ-2018.

12. Россия идет 3-й в медальном зачете ЧМ-2017 по водным видам спорта.

Цитата. «То, что «Зенит» займет раздевалку хозяев, не доставит нам никакого дискомфорта». Пресс-атташе «Тосно» – об истории с раздевалками «Петровского».