На 78-м году жизни скончался Валерий Маслов
Сегодня на 78-м году жизни скончался бывший полузащитник московского «Динамо», заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Валерий Маслов.
За москвичей Маслов выступал с 1961 по 1971 год. За это время провел 351 официальный матч, забил 54 гола. В 1963 году стал чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок страны.
До последних дней Валерий Маслов работал советником директора в Академии «Динамо» имени Л.И. Яшина.
Полузащитник был капитаном сборной СССР по футболу, но также выступал и за национальную команду по хоккею с мячом. В этом виде спорта он десять раз становился чемпионом СССР и восемь раз выигрывал чемпионаты мира. В 1973 году он был признан лучшим нападающим мирового первенства по бенди.
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27 июля на 78-м году жизни скончался легендарный динамовец, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Валерий Маслов#fcdm pic.twitter.com/ObC9BGoI4P— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 27 июля 2017 г.
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