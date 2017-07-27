На 78-м году жизни скончался Валерий Маслов

Сегодня на 78-м году жизни скончался бывший полузащитник московского , заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Валерий Маслов.

За москвичей Маслов выступал с 1961 по 1971 год. За это время провел 351 официальный матч, забил 54 гола. В 1963 году стал чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок страны.

До последних дней Валерий Маслов работал советником директора в Академии «Динамо» имени Л.И. Яшина.

Полузащитник был капитаном сборной СССР по футболу, но также выступал и за национальную команду по хоккею с мячом. В этом виде спорта он десять раз становился чемпионом СССР и восемь раз выигрывал чемпионаты мира. В 1973 году он был признан лучшим нападающим мирового первенства по бенди.

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