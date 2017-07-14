Ставка дня от Дениса Казанского: «Спартак» забьет больше 1,5 голов за 2.27

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив».

«Спартак» сейчас кум королю: пусть ЦСКА ищет немедленного усиления, красно-белым в Лиге стартовать чуть позже, а значит и укрепляться можно дольше. Потому покупки и не обсуждаем (извините, но Петкович – это не серьёзно). Локо тоже помалкивает. Вот это уже странно. В прошлом году команда сырая была и попала в еврокубке через чёрный вход. И ничего. Молчит.

Аргументов биться с куражным «Спартаком» прямо сейчас не было и нет. Ари, разве что, который «кладёт» красно-белым регулярно. Но гораздо важней, что у «Локо» сейчас дикие проблемы в обороне. 4 защитника травмированы. А вот это уже аргумент. Полагаю, что будет всем весело. И «Спартак» забьет сам больше 1,5 голов. На гол Ари надо же ответить».

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