«Очень многие ненавидят данную контору, я не из таких». Пользователи Sports.ru оценили БК 1хставка

Sports.ru продолжает собирать отзывы ставочников в рейтинге букмекерских контор.

Букмекерская контора 1хставка получила отличные оценки редакции за широкую линию, большое количество матчей в лайве и высокие коэффициенты. Тем не менее, у многих игроков остался негативный опыт игры в этой конторе. Пользовательский рейтинг 1хставки составил 2 звезды из 5.

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