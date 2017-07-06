Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Очень многие ненавидят данную контору, я не из таких». Пользователи Sports.ru оценили БК 1хставка

    Теги ЦСКА Локомотив Зенит Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах ПСЖ Интер Милан Челси Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити Премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия примера Испания Арсенал Тоттенхэм

    Sports.ru продолжает собирать отзывы ставочников в рейтинге букмекерских контор.

    Букмекерская контора 1хставка получила отличные оценки редакции за широкую линию, большое количество матчей в лайве и высокие коэффициенты. Тем не менее, у многих игроков остался негативный опыт игры в этой конторе. Пользовательский рейтинг 1хставки составил 2 звезды из 5.

    ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ОБ 1ХСТАВКЕ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться