Мощнейшие футбольные выходные с Гюндоганом на adidas BASEMOSCOW

1 и 2 июля на площадке adidas BASEMOSCOW в Парке Горького пройдут грандиозные дни уличного футбола, главными звездами которого станут полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган и чемпион мира по футбольному фристайлу Шон Гарнье, который прокидывал мяч между ног Неймару.

Гюндоган сразится в кроссбар-челлендже с гостями BASEMOCOW, среди которых будут и авторы YouTube-канала «Живой футбол».

Еще Илкай Гюндоган наградит победителей большого турнира Tango League, куда приедут сильнейшие уличные футболисты со всей России. Если ты еще не знаешь, что такое Tango League, тебе сюда.

Также в программе на BASEMOSCOW – панна-баттлы и фристайл-турнир с участием легендарного Шона Гарнье и лучшей российской команды Street Madness.

Вечером 2 июля, сразу после финала Tango League, пройдет концерт звезды русского рэпа МОТа.

Сразу после этого – трансляция финала Кубка конфедераций.

Полная программа:

1 июля

12.00 – начало турнира Tango League

19.00 – панна-баттлы и фристайл-турнир с участием Шона Гарнье

20.30 – автограф- и фото-сессия с Шоном Гарнье и награждение победителей

2 июля

10.00 – старт турнира Tango League

19.30 – кроссбар-челлендж c участием Илкая Гюндогана

20.00 – концерт МОТа

21.00 – трансляция финала Кубка Конфедераций