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    Выиграйте билет на финал Кубка конфедераций от BRANDSHOP!

    Теги болельщики Кубок конфедераций

    Магазин одежды, обуви и аксессуаров BRANDSHOP проводит главный конкурс Кубка конфедераций. Приз – билет первой категории на финал Кубка конфедераций, который пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

    Условия конкурса: 

    1) Подписываетесь на страницу https://vk.com/brandshop_ru

    2) До 20:00 29 июня делаете репост записи: https://vk.com/wall-25947555_85642

    3) Указываете на своей страничке над репостом фамилию автора победного гола в полуфинальном матче Мексика – Германия.

    Два победителя будут выбраны случайным образом среди тех, кто угадает автора победного гола. Каждый получит по билету на лучшие места.

    Итоги будут подведены 29 июня сразу после матча Мексика – Германия.

    Для попадания на стадион вам нужно получить FAN-ID, а по нему можно бесплатно доехать до Санкт-Петербурга на поезде.

    Группа BRANDSHOP во «ВКонтакте»

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