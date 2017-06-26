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    Загрузите свое фото со стадиона в соцсети и выиграйте билеты на ЧМ-2018 в России ⚽

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    ВЫИГРАТЬ БИЛЕТЫ НА СТАДИОН, ПЕРЕЛЕТ И ПРОЖИВАНИЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 2018.

     

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