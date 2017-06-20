На adidas BASEMOSCOW выставят индивидуальные награды Кубка конфедераций
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На adidas BASEMOSCOW выставят индивидуальные награды Кубка конфедераций
На площадке adidas BASEMOSCOW в Парке Горького выставлены индивидуальные награды Кубка конфедераций-2017, которые будут вручены лучшим игрокам турнира.
Призы лучшему вратарю, лучшему бомбардиру и самому ценному игроку будут выставлены до 26 июня.
Потом именно ими наградят лучших игроков после финала Кубка конфедераций, который пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.
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