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На adidas BASEMOSCOW выставят индивидуальные награды Кубка конфедераций

На площадке adidas BASEMOSCOW в Парке Горького выставлены индивидуальные награды Кубка конфедераций-2017, которые будут вручены лучшим игрокам турнира.

Призы лучшему вратарю, лучшему бомбардиру и самому ценному игроку будут выставлены до 26 июня.

Потом именно ими наградят лучших игроков после финала Кубка конфедераций, который пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.