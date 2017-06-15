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    У России и Мексики равные шансы на победу в Кубке Конфедераций

    Теги сборная Португалии сборная Германии сборная России сборная Чили сборная Мексики сборная Новой Зеландии ставки на спорт Кубок конфедераций ставки на футбол

    Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на победителя Кубка Конфедераций.

    У сборных Германии (коэффициент 3,20), Португалии (3,25) и Чили (3,50) примерно равные шансы на успех. Букмекеры ставят сборную России на четвертое место и предлагают на нее коэффициент 9,00. На Мексику можно поставить за 9,25.

    Наименьшие шансы на победу в Кубке Конфедераций у сборной Новой Зеландии — коэффициент 350.

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