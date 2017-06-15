У России и Мексики равные шансы на победу в Кубке Конфедераций
Букмекерская контора Winline опубликовала коэффициенты на победителя Кубка Конфедераций.
У сборных Германии (коэффициент 3,20), Португалии (3,25) и Чили (3,50) примерно равные шансы на успех. Букмекеры ставят сборную России на четвертое место и предлагают на нее коэффициент 9,00. На Мексику можно поставить за 9,25.
Наименьшие шансы на победу в Кубке Конфедераций у сборной Новой Зеландии — коэффициент 350.
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