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    Стань героем нового крутого видео на канале Freekicks Rus «Живой Футбол»!

    Теги adidas любительский футбол

    В пятницу, 16 июня, adidas проведет на базе BASEMOSCOW в Парке Горького день футбольных челленджей.

    Авторы популярного YouTube-канала «Живой Футбол», на который подписаны более 500 тысяч человек, покажут вам удары и трюки, которые раньше можно было увидеть только на экране, и ответят на любые вопросы.

    Каждый желающий, зарегистрировавшись на месте, сможет пройти различные челленджи – 2 лучших игрока по итогам соревнования станут героями нового видео на канале «Живой Футбол»!

    Вход свободный, регистрация – на месте. Начало регистрации на челленджи – в 14:30 и в 17:00 Не упустите свой шанс!

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