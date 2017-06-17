Разбираешься в футболе? Самое время обыграть Жозе Моуринью!
Вы обожаете футбол? У вас есть любимая команда и вы смотрите матчи каждые выходные?
А вы сможете ответить на следующие вопросы:
– Что выбрать: новый стадион или дорогие трансферы?
– Какая схема эффективнее: 4-1-4-1 или 5-3-2?
– Какой турнир важнее: чемпионат страны или кубок?
– Должен ли крайний защитник подключаться к атакам?
– Сколько тренировок проводить в день: одну или три?
– Купить футболиста или взять в аренду?
Если вам интересна хотя бы одна из этих тем, попробуйте футбольную игру Top Eleven и сделайте любимый клуб лучшим!
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Постройте стадион, играйте матчи чемпионата, воспитывайте молодежь, проводите тренировки, организуйте трансферы, соревнуйтесь с друзьями.
Сделайте все ради чемпионского титула!