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    Разбираешься в футболе? Самое время обыграть Жозе Моуринью!

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    Вы обожаете футбол? У вас есть любимая команда и вы смотрите матчи каждые выходные?

    А вы сможете ответить на следующие вопросы:

    – Что выбрать: новый стадион или дорогие трансферы?

    – Какая схема эффективнее: 4-1-4-1 или 5-3-2?

    – Какой турнир важнее: чемпионат страны или кубок?

    – Должен ли крайний защитник подключаться к атакам?

    – Сколько тренировок проводить в день: одну или три?

    – Купить футболиста или взять в аренду?

    Если вам интересна хотя бы одна из этих тем, попробуйте футбольную игру Top Eleven и сделайте любимый клуб лучшим!

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    Постройте стадион, играйте матчи чемпионата, воспитывайте молодежь, проводите тренировки, организуйте трансферы, соревнуйтесь с друзьями.

    Сделайте все ради чемпионского титула!

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