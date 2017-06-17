Разбираешься в футболе? Самое время обыграть Жозе Моуринью!

Вы обожаете футбол? У вас есть любимая команда и вы смотрите матчи каждые выходные?

А вы сможете ответить на следующие вопросы:

– Что выбрать: новый стадион или дорогие трансферы?

– Какая схема эффективнее: 4-1-4-1 или 5-3-2?

– Какой турнир важнее: чемпионат страны или кубок?

– Должен ли крайний защитник подключаться к атакам?

– Сколько тренировок проводить в день: одну или три?

– Купить футболиста или взять в аренду?

Если вам интересна хотя бы одна из этих тем, попробуйте футбольную игру Top Eleven и сделайте любимый клуб лучшим!

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Постройте стадион, играйте матчи чемпионата, воспитывайте молодежь, проводите тренировки, организуйте трансферы, соревнуйтесь с друзьями.

Сделайте все ради чемпионского титула!