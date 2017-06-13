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    Завтра на adidas BASEMOSCOW будет выставлен кубок чемпионов мира

    Теги ЧМ-2018 чемпионат мира adidas

    В эту среду, 14 июня, adidas привезет на свою базу BASEMOSCOW в Парке Горького кубок Чемпионата Мира по футболу FIFA. 

    Этот трофей держали в своих руках величайшие игроки, создававшие историю футбола.

    Успей сделать свои крутые фотографии с кубком великих победителей. 

    Трофей доступен только с 12:00 до 22:00. Вход свободный.

    P.S. Учти, что это исторический момент: завтра ровно год до старта чемпионата мира 2018 года в России.

    Увидимся на площадке! #ясоздаю

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