Завтра на adidas BASEMOSCOW будет выставлен кубок чемпионов мира

В эту среду, 14 июня, adidas привезет на свою базу BASEMOSCOW в Парке Горького кубок Чемпионата Мира по футболу FIFA.

Этот трофей держали в своих руках величайшие игроки, создававшие историю футбола.

Успей сделать свои крутые фотографии с кубком великих победителей.

Трофей доступен только с 12:00 до 22:00. Вход свободный.

P.S. Учти, что это исторический момент: завтра ровно год до старта чемпионата мира 2018 года в России.

Увидимся на площадке! #ясоздаю