45 минут назад Василий Уткин: «Трофей возьмет «Ювентус», но болеть я буду за «Реал» Теги Спартак ЦСКА Зенит Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Василий Уткин Интер Милан Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Атлетико Арсенал Тоттенхэм ставки на спорт Владимир Стогниенко ставки на футбол Василий Уткин и Владимир Стогниенко поделились прогнозами на финал Лиги чемпионов. СМОТРЕТЬ ПРОГНОЗЫ УТКИНА И СТОГНИЕНКО
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