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    Василий Уткин: «Трофей возьмет «Ювентус», но болеть я буду за «Реал»

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    Василий Уткин и Владимир Стогниенко поделились прогнозами на финал Лиги чемпионов.

    СМОТРЕТЬ ПРОГНОЗЫ УТКИНА И СТОГНИЕНКО

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