Tribuna Digital открывает вакансию менеджера по продажам в Киеве

Tribuna.com – один из самых быстрорастущих спортивных сайтов Украины. Месячная аудитория всех наших продуктов (десктопная и мобильная версии сайта, а также приложения) уже превышает 1 млн человек и продолжает расти. Наша команда постоянно создает новые сервисы и проекты, и сейчас мы хотим усилить ее менеджером по продажам.

Если вы хотите работать с продуктами, востребованными сотнями тысяч реальных пользователей, если вам интересен рынок мобильной и интернет-рекламы – присоединяйтесь!

В задачи входит:

• Подготовка презентаций, оформление коммерческих предложений по запросам клиентов.

• Ежедневная коммуникация и взаимодействие с клиентами и партнерами Tribuna.com по текущим проектам и пресейлам, а также поиск и привлечение новых клиентов.

• Ведение рекламных проектов от этапа продажи до финальной отчетности.

• Работа с аналитическими системами (Google, Яндекс, MoPub и др.).

• Поддержание партнерских отношений с рекламодателями (client service).

От вас:

• Понимание принципов функционирования и знание ключевых игроков рекламного digital-рынка, умение найти «нужного» человека.

• Знание продуктов Tribuna Digital и английского языка

• Опыт работы в digital-РА или интернет-площадке, включающий в себя регулярную коммуникацию с клиентами и ведение рекламных проектов.

• Готовы рассмотреть кандидатов и без соответствующего опыта. Главное – это желание расти, развиваться и чувствовать свой вклад в результат компании.

Для вас:

• Возможность реализовать свой потенциал, решая сложные современные задачи в одной из самых прогрессивных компаний на рынке.

• Отличный, молодой и веселый коллектив, который к тому же разбросан по всему миру.

• Индивидуальный график работы.

• Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

Резюме присылайте на ua.jobs@tribuna.com с темой «Менеджер по продажам (Киев)».