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    Sports.ru

    Tribuna Digital открывает вакансию менеджера по продажам в Киеве

    Теги Sports.ru Tribuna.com

    Tribuna.com – один из самых быстрорастущих спортивных сайтов Украины. Месячная аудитория всех наших продуктов (десктопная и мобильная версии сайта, а также приложения) уже превышает 1 млн человек и продолжает расти. Наша команда постоянно создает новые сервисы и проекты, и сейчас мы хотим усилить ее менеджером по продажам.

    Если вы хотите работать с продуктами, востребованными сотнями тысяч реальных пользователей, если вам интересен рынок мобильной и интернет-рекламы – присоединяйтесь!

    В задачи входит:
    • Подготовка презентаций, оформление коммерческих предложений по запросам клиентов.
    • Ежедневная коммуникация и взаимодействие с клиентами и партнерами Tribuna.com по текущим проектам и пресейлам, а также поиск и привлечение новых клиентов.
    • Ведение рекламных проектов от этапа продажи до финальной отчетности. 
    • Работа с аналитическими системами (Google, Яндекс, MoPub и др.).
    • Поддержание партнерских отношений с рекламодателями (client service). 

    От вас:
    • Понимание принципов функционирования и знание ключевых игроков рекламного digital-рынка, умение найти «нужного» человека.
    • Знание продуктов Tribuna Digital и английского языка
    • Опыт работы в digital-РА или интернет-площадке, включающий в себя регулярную коммуникацию с клиентами и ведение рекламных проектов.
    • Готовы рассмотреть кандидатов и без соответствующего опыта. Главное – это желание расти, развиваться и чувствовать свой вклад в результат компании.

    Для вас:
    • Возможность реализовать свой потенциал, решая сложные современные задачи в одной из самых прогрессивных компаний на рынке.
    • Отличный, молодой и веселый коллектив, который к тому же разбросан по всему миру.
    • Индивидуальный график работы.
    • Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

    Резюме присылайте на ua.jobs@tribuna.com с темой «Менеджер по продажам (Киев)».

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