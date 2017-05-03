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    Коэффициент 3,15 на победу «Монако». Сможет ли самая дерзкая команда Европы обыграть «Ювентус»?

    Теги Монако Ювентус Лига чемпионов ставки на спорт ставки на футбол

    Сегодня в полуфинале Лиги чемпионов  «Монако» на своем поле принимает туринский «Ювентус».

    Противостояние обещает быть «верховым», ведь монегаски побеждают на протяжении 4 домашних матчей подряд и при этом забивают минимум 2 мяча за игру.

    Если вы верите в «Монако», букмекерская контора Winline предлагает отличный коэффициент на победу хозяев – 3.15а также заманчивый коэффициент на тотал больше 2.5 голов – 2.19.

    С другой стороны, если вы уверены в надежности обороны «Ювентуса», сумевшего не пропустить в гостевом матче против грозной «Барселоны», вы можете поставить на «сухой матч» Буффона с коэффициентом 2.87.

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