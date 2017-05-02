Tribuna Digital открывает вакансию редактора италоязычных соцсетей
Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – это самая быстрорастущая спортивная digital-компания России. Месячная аудитория наших международных клубных мобильных приложений превышает миллион человек и постоянно растет, наших подписчиков в соцсетях уже 6 миллионов и скоро будет в разы больше.
В числе прочего, у нас есть клубные медиа на итальянском языке: для «Ювентуса», «Милана», «Интера» и «Ромы» на нем уже есть свои версии приложений, сайты и аккаунты в соцсетях c сотнями тысяч пользователей.
Если вы знаете итальянский, любите европейский футбол и много времени проводите в фейсбуке – присоединяйтесь!
От вас:
– Высокий уровень владения итальянским языком: на нем понадобится писать недлинные, но выверенные тексты, в том числе для тех, для кого этот язык является родным.
– Четкое понимание принципов работы Facebook и Twitter: выбор вирусного контента, правильных подводок и картинок.
– Понимание европейского футбола и интерес к нему.
– Хороший быстрый компьютер и неограниченный доступ к интернету.
– Готовность выполнить тестовое задание.
Для вас:
– Новые интересные задачи международного масштаба.
– Отличный коллектив.
– Индивидуальный график.
– Возможность работать удаленно.
Свое резюме и небольшое письмо о себе на русском языке присылайте на carlitto@tribuna.com с темой «Редактор италоязычных соцсетей».
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