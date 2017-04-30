Букмекерская компания Winline предлагает поставить на тотал больше 2,5 голов за 2.07 в главном дерби России — встрече ЦСКА и «Спартака».

Тотал больше 2,5 голов проходил в 5 из 6 последних матчей «Спартака». В среднем «Спартак» забивает по 2,5 гола в сезоне. Забить могут и армейцы — 4 мяча в ворота «Локомотива» тому подтверждение. Ставить на голы в дерби — одно удовольствие: в прошлой встрече ЦСКА и «Спартака» три гола было забито в последние 15 минут матча.

Тотал больше 2,5 в матче ЦСКА — «Спартак». Коэффициент – 2.07