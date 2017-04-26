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    Прямые трансляции главных матчей среды — бесплатно и без рекламы

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Монако премьер-лига Англия Кубок Германии Барселона Реал Мадрид Кубок Франции примера Испания Арсенал ставки на спорт ставки на футбол

    Хотя в эту среду нет матчей Лиги чемпионов, сегодня в Европе пройдет множество интересных игр — «Бавария» и «Боруссия» поспорят за выход в финал кубка Германии, а ПСЖ и «Монако» — в финал кубка Франции. Также очередные матчи примеры проведут «Барселона» и «Реал». В английской Премьер-лиге «Арсенал» примет прошлогодних чемпионов — «Лестер».

    Winline TV — самый большой портал со спортивными трансляциями в России. Каждый день Winline транслирует матчи десятков турниров, бесплатно, 0в прямом эфире и без рекламы. Все главные матчи среды также будут показаны на портале.

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