Прямые трансляции главных матчей среды — бесплатно и без рекламы

Хотя в эту среду нет матчей Лиги чемпионов, сегодня в Европе пройдет множество интересных игр — «Бавария» и «Боруссия» поспорят за выход в финал кубка Германии, а ПСЖ и «Монако» — в финал кубка Франции. Также очередные матчи примеры проведут «Барселона» и «Реал». В английской Премьер-лиге «Арсенал» примет прошлогодних чемпионов — «Лестер».

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