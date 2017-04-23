Смотрите видеотрансляцию матча «Реал» – «Барселона» прямо в приложении! Бесплатно и в отличном качестве
Уже совсем скоро начнется матч года в европейском футболе: мадридский «Реал» примет «Барселону»!
Старт Класико запланирован на 21:45 по московскому времени, и этот матч вы сможете посмотреть онлайн прямо в своих смартфонах и планшетах абсолютно бесплатно.
Просто установите приложение «ФУТБОЛ+», устройтесь поудобнее и болейте за своих.
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От вас не потребуется регистрация. Трансляция матча начнется в приложении за 15 минут до стартового свистка. Приятного просмотра!
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