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    Смотрите видеотрансляцию матча «Реал» – «Барселона» прямо в приложении! Бесплатно и в отличном качестве

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    Уже совсем скоро начнется матч года в европейском футболе: мадридский «Реал» примет «Барселону»!

    Старт Класико запланирован на 21:45 по московскому времени, и этот матч вы сможете посмотреть онлайн прямо в своих смартфонах и планшетах абсолютно бесплатно.

    Просто установите приложение «ФУТБОЛ+», устройтесь поудобнее и болейте за своих.

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    От вас не потребуется регистрация. Трансляция матча начнется в приложении за 15 минут до стартового свистка. Приятного просмотра!

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