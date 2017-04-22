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    Ставка дня: «Спартак» обыграет «Ростов» всухую – коэффициент 3.67

    Теги Спартак Ростов Премьер-лига Россия ставки на спорт ставки на футбол

    Букмекерская компания Winline считает, что «Спартак» обыграет «Ростов» всухую.

    «Ростов» не может забить уже 6 матчей кряду, более того, южане не побеждали в 7 последних матчах. У «Спартака», напротив, 11 побед в 14 играх. Проблем с прохождением обороны «Ростова» у «Спартака» возникнуть не должно: москвичи забивали в 7 играх подряд. 

    Поэтому букмекерская контора Winline предлагает поставить на сухую победу «Спартака» с коэффициентом 3.67

    «Спартак» победит всухую. Коэффициент – 3.67

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