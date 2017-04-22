Букмекерская компания Winline считает, что «Спартак» обыграет «Ростов» всухую.

«Ростов» не может забить уже 6 матчей кряду, более того, южане не побеждали в 7 последних матчах. У «Спартака», напротив, 11 побед в 14 играх. Проблем с прохождением обороны «Ростова» у «Спартака» возникнуть не должно: москвичи забивали в 7 играх подряд.

Поэтому букмекерская контора Winline предлагает поставить на сухую победу «Спартака» с коэффициентом 3.67

«Спартак» победит всухую. Коэффициент – 3.67