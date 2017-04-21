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    Кто забьет сегодня: Ярмоленко или Срна? Соберите команду в Kixx по украинскому Класико

    Теги Премьер-лига Украина Динамо Киев Шахтер

    Сегодня в 20.00 состоится украинское Класико  – вы можете принять в нем непосредственно участие и даже выиграть реальные деньги, собрав победный состав в футбольном фэнтези Kixx.

    Kixx – международный развлекательный проект о футболе и не только, где можно играть каждый день и соревноваться с другими болельщиками в больших и маленьких лигах.

    СОБРАТЬ КОМАНДУ #ПРЯМОСЕЙЧАС

     

    В чем суть игры?

    Перед матчами вы собираете команды из реальных футболистов. По ходу матчей они набирают для вас очки за свои полезные действия (голы, голевые передачи, сухие матчи, сейвы).

    А как здесь выиграть?

    Побеждает та команда, чьи игроки сделали больше всего результативных действий во время матчей. Кроме того, теперь в специальных лигах можно играть и выигрывать реальные деньги! Для этого нужно пополнить счет в своем игровом профиле и собрать свою команду в специальной игровой лиге со значком Евро (€). Собирайте команды на матчи любимых футбольных турниров. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.

    Опять нужно тратить полтора часа на набор команды? 

    Конечно, нет! Мы сделали Kixx гораздо дружелюбнее – здесь нет замен, трансферов и обязательств. Можно сыграть один раз или набирать новые команды каждый день. Набор одной команды займет у вас не более минуты.

    А есть приложение для мобильного?

    Разумеется. Оно, кстати, недавно было обновлено и стало еще совершеннее.

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