3 факта о матче «Реал» — «Бавария», на которых можно заработать

Сегодня в 21:45 по московскому времени начнутся ответные четвертьфиналы Лиги чемпионов. Sports.ru подготовил три факта о матче «Реал» — «Бавария», на которых можно неплохо заработать.

«Реал» забивает в 42 матчах кряду. Букмекеры предлагают коэффициент 1.75, что мадридцы откроют счет.

В истории Лиги чемпионов только две команды — «Аякс» (полуфинал с «Панантинаикосом» в сезоне 1995/96) и «Интер» (1/8 финала с «Баварией в сезоне 2010/11) — проходили в следующую стадию плей-офф после домашних поражений. Проход «Баварии» оценивается в 3.50, «Реала» — в 1.25.

«Бавария» сыграла на «Сантьяго Бернабеу» 12 матчей, выиграв всего два из них. Нулевая фора на «Реал» выставлена за 1.79.

В матче «Реал» — «Бавария» нет явного фаворита: победа хозяев предлагается за 2.39, ничья — за 3.86, победа гостей — за 2.76.

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