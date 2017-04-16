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    «Спартак» практически в шаге от титула, возьмет ли «Зенит» очки? Следите в обновленных клубных приложениях

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия мобильные приложения

    Главный матч сезона в РФПЛ начнется сегодня в 20:00 по московскому времени: московский «Спартак» сыграет с «Зенитом».

    «Красно-белые» имеют реальный шанс оторваться от конкурентов и приблизиться к долгожданному чемпионству вплотную! Сумеют ли петербуржцы снова включиться в борьбу за титул? Следите за суперматчем в клубных приложениях «Спартака» и «Зенита».

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