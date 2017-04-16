Матч «Спартак» — «Зенит» по праву считается одним из наиболее результативных противостояний в российской Премьер-лиге. Букмекерская компания Winline предлагает поставить на тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Ставка тотал больше 2,5 проходила в 11 из 13 предыдущих очных встреч команд. В трех последних играх забивалось минимум четыре гола. Четыре мяча было забито в недавнем матче «Спартака» с «Оренбургом», пять — с «Уфой». Букмекерская контора WInline выставила коэффициент 1.85 на тотал больше 2,5 голов.

Тотал больше 2,5 в матче «Спартак» — «Зенит». Коэффициент – 1.85