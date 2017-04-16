Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ставка дня: тотал больше 2,5 голов в матче «Спартак» — «Зенит» за 1.85

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия ставки на спорт ставки на футбол

    Матч «Спартак» — «Зенит» по праву считается одним из наиболее результативных противостояний в российской Премьер-лиге. Букмекерская компания Winline предлагает поставить на тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Ставка тотал больше 2,5 проходила в 11 из 13 предыдущих очных встреч команд. В трех последних играх забивалось минимум четыре гола. Четыре мяча было забито в недавнем матче «Спартака» с «Оренбургом», пять — с «Уфой». Букмекерская контора WInline выставила коэффициент 1.85 на тотал больше 2,5 голов. 

    Тотал больше 2,5 в матче «Спартак» — «Зенит». Коэффициент – 1.85

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться